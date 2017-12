Álbum da Copa de 70 com assinatura de Pelé pode custar 6 mil euros em leilão

Um álbum de figurinhas da conhecida Panini, editora italiana especializada nesse tipo de conteúdo, da Copa do Mundo de 1970, no México, será leiloado até 26 de março no site Catawiki.

O exemplar é apontado por especialistas como o mais valioso do mundo, e é esperado que alcance um preço entre 4 mil e 6 mil euros, por conter dois autógrafos de Pelé. Um deles é na capa e outro em sua figurinha, na página da igualmente lendária Seleção Brasileira do Tricampeonato.

O objeto faz parte de um leilão com 90 álbuns Panini. No entanto, o exemplar, que traz as figurinhas dos 271 jogadores da Copa do México, é considerado uma relíquia, pois nunca foi vendido antes. E pode se transformar na peça de coleção mais cara já vendida na história.

E você, pagaria quanto pela relíquia?