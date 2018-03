Álbum da Copa tem aumento no número de jogadores e novidade na Inglaterra

O "Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo Fifa Rússia 2018" chegará aos leitores do Estadão no domingo, encartado no jornal dos assinantes e nos exemplares avulsos que são vendidos em todo País, com um número maior de atletas em cada seleção. A edição deste ano contará com 18 jogadores, um a mais em relação à publicação anterior, de 2014.

"Pela primeira vez, e isso já era um pedido dos colecionadores, colocamos 18 atletas em cada seleção. É uma equação que não é fácil porque a coleção vai ficando maior. Multiplica por 32 seleções, então o número aumenta bastante", explicou Vilson Manfrinati, responsável pela Divisão de Futebol da Panini no Brasil.

Ele reforça que a coleção tem 682 cromos. Em cada página dupla das seleções estão os 18 jogadores, uma figurinha especial com o emblema da confederação de futebol daquele país e uma outra com a equipe posada para foto. Além disso, a publicação mostra os estádios, os principais símbolos do Mundial e imagens históricas.

Outra grande novidade para os colecionadores é que nesta edição o álbum trará a seleção inglesa completa. "O material da Inglaterra é uma novidade, pois felizmente conseguimos os direitos da federação inglesa e os jogadores estão com a camisa oficial", contou Vilson Manfrinati.

No álbum da Copa do Mundo de 2014, por exemplo, o espaço para o escudo da Associação Inglesa de Futebol tinha apenas uma bandeira do país, e os jogadores apareciam com camisas comuns. Agora, o álbum tem o escudo da entidade, o time posado e os atletas com o uniforme oficial do English Team.