Álbum do Campeonato Brasileiro 2017 é lançado com homenagem à Chape

A bola volta a rolar no Campeonato Brasileiro neste fim de semana e os torcedores poderão colecionar as figurinhas dos jogadores do seu time do coração e demais atletas de um dos campeonatos mais disputados do mundo. Com quatro variações e uma edição premium capa dura, o álbum do Campeonato Brasileiro 2017 chega às bancas de todas as regiões do Brasil a partir desta sexta-feira, 12 de maio.

A página da Chapecoense traz uma homenagem a dois jogadores vítimas da tragédia: Bruno Rangel (maior artilheiro da história do clube) e Cléber Santana (jogador que mais vestiu a camisa do time catarinense). Além disso, o álbum trará um pouco do que ocorreu no acidente e conta com Alan Rushel, Jackson Follmann e o zagueiro Neto.

O álbum possui 537 figurinhas dos clubes da série A e B, com imagens dos trófeus, os escudos com cromos metalizados e os 40 mascotes dos clubes. Nas primeiras páginas há uma galeria mostrando os sete times da série A que levantaram a taça de 2003 até o campeão de 2016, com informações das respectivas campanhas. Cada um dos clubes da série A terão 14 jogadores e os das série B 12, sendo a lista de atletas participantes indicada pelos próprios times.

A coleção traz ainda 43 figurinhas que exibem conteúdos exclusivos em realidade aumentada. Após instalar o aplicativo e apontar para os cromos identificados no álbum com o ícone do cavaleiro medieval, o colecionador irá visualizar imagens mais detalhadas e em movimento dos uniformes 1 e 2 dos 40 times presentes no álbum. É possível também tirar uma 'selfie' com o troféu do campeonato.