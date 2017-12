Álbum relembra trajetória da seleção brasileira em Copas do Mundo

Já garantido na Copa do Mundo de 2018, o torcedor brasileiro já pode começar a se sentir dentro do Mundial da Rússia. Isso porque a Panini acaba de lançar o "Seleção Brasileira Rússia 2018: A Maior Campeã de Todos os Tempos", que traz grandes momentos, atuais e históricos, da única seleção pentacampeã mundial de futebol.

O álbum de 48 páginas traz uma coleção completa de cromos contando a trajetória de participação do Brasil na Copa do Mundo, desde 1930, até a campanha de classificação para a Copa de 2018. São 110 cromos normais e 118 cromos especiais com figurinhas maiores, caricaturas, 29 cromos em PVC, 29 autógrafos com impressão texturizada, 50 figurinhas metalizadas parecendo card e ainda três cromos com realidade aumentada.

A coleção homenageia os jogadores que foram protagonistas nas Copas mais marcantes para a Seleção Brasileira. A capa do álbum exibe Leônidas, jogador das Copas de 34 e 38, Carlos Alberto Torres, que foi capitão da seleção na conquista definitiva que levantou pela última vez a taça Jules Rimet e Gabriel Jesus, campeão olímpico, representando o que o Brasil tem de novidade para a Copa de 2018. Também serão mostradas 20 ilustrações produzidas por conhecidos caricaturistas com todos os atletas convocados pela Seleção Brasileira em cada uma das Copas.

Sempre aguardado pelos fãs, uma das páginas será dedicada para cada um dos atletas mais convocados na Era Tite e pela primeira vez um álbum relacionado à Copa do Mundo traz uma página exclusiva para o treinador, que é também a atual sensação da seleção. Tite se tornou um capítulo à parte na história da seleção e não só correspondeu a toda a expectativa da torcida brasileira como também fez com que todo o time acreditasse no seu trabalho.

FICHA TÉCNICA

Seleção Brasileira Rússia 2018: A Maior Campeã de Todos os Tempos

Estrutura: Capa + 48 páginas

Preço do livro ilustrado capa brochura: R$ 7,90

Envelope com 4 cromos: R$ 1,50