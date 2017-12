Alê Oliveira homenageia o time da Chapecoense no Bate-Bola

Os decretos do Alexandre Oliveira às sextas-feiras no bate-bola da ESPN Brasil sempre são muito bem humorados, divertidos a engraçados. Mas o decreto desta sexta foi bem diferente. Sério, sem muitos sorrisos e ainda muito perplexo com o que aconteceu com a Chapecoense, Alê, como é conhecido por seus seguidores, fez uma oração junto com seus colegas de programa Bruno Vicari, Leonardo Bertozzi e Jorge Nicola em homenagem ao time catarinense.