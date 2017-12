Além de Barça e Copa Suruga, Chape enfrentará a Roma e ainda quer ver o Papa

Confirmada no amistoso contra o Barcelona, em 7 de agosto, e na Copa Suruga, no Japão, no dia 15, a Chapecoense anunciou que também enfrentará a Roma, na capital italiana, no dia 1º de setembro. De acordo com o UOL Esporte, além do jogo contra o time da cidade, a delegação catarinense negocia com o Vaticano para marcar um encontro com o Papa Francisco.

A partida na Itália não terá tanto impacto no calendário, já que acontecerá durante a pausa para as Eliminatórias sul-americanas. Os compromissos da Chape param no dia 27 de agosto, contra o Avaí, e voltam em 10 de setembro, contra o Cruzeiro.

Esta viagem acontecerá cerca de um mês depois de um primeiro tour mundial. No dia 7 de agosto, a Chapecoense vai ao Camp Nou participar do tradicional Troféu Joan Gamper, contra o Barcelona. No entanto, o clube tem marcado par ao dia 6 um confronto contra o Coritiba, pela 19ª rodada do Brasileirão. Para melhorar a logística, a diretoria catarinense quer adiantar esse compromisso para o dia 5.

Logo depois da Espanha, a delegação se dirige ao Japão, onde disputará a Copa Suruga contra o Urawa Reds Diamonds, no dia 15. Devido a essa partida, o jogo contra o Corinthians, da 20ª rodada, ficará para o dia 23 de agosto.

O problema com o calendário já fez com que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vetasse a participação do clube na Eusébio Cup, quando enfrentaria o Benfica, no Estádio da Luz, programada para o último sábado, 22.