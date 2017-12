Além de CR7, Manchester United sonha com Bale, Neymar e Muller

A notícia de que Cristiano Ronaldo está decidido em deixar o Real Madrid virou a principal pauta na imprensa esportiva em duas importantes cidades do futebol mundial: Madri, evidentemente, pela possibilidade de saída do craque e Manchester, que vive a expectativa do retorno ao United.

No meio das especulações, o jornal Manchester Evening News revelou que Cristiano é apenas uma das quatro contratações dos sonhos do vice-presidente executivo do Manchester, Ed Woodward, que serviriam para satisfazer os investidores do clube na Bolsa de Nova York.

Além do craque português, o diretor também estaria em busca de Gareth Bale, parceiro de CR7 no Real Madrid, Thomas Muller, do Bayern de Munique, e Neymar, do Barcelona.

O texto, escrito pelo jornalista James Robson, no entanto, não é tão otimista sobre a volta do português ao Old Trafford. Ele lembra que Woodward pensa em um retorno da camisa 7 desde que assumiu o posto, em 2012.

Robson também ressalta que o clube não pode ficar refém de contratações dos sonhos, já que podem tirar o foco de necessidades reais da equipe. Ele cita a janela de transferências de 2013, quando o United falhou nos acordos com Ronaldo, Bale e Cesc Fabregas e teve que assinar com Marouane Fellaini no último dia a janela de transferências.

O técnico José Mourinho também não deve estar completamente alheio à situação de Cristiano no Real Madrid, uma vez que seu agente, Jorge Mendes, é o mesmo do atacante.