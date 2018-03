Alemães provocam e Pelé alfineta relembrando a final de 2002

​Enquanto os brasileiros tentam esquecer o 7 a 1, os alemães fazem questão de lembrar a goleada histórica em cima do Brasil na Copa de Mundo de 2014, no Mineirão. O jornal local Bild estampou em sua capa desta terça-feira (27) uma cutucada lembrando o fatídico placar. “Brasileiros, bem-vindos à terra do 7-1”, escreveram.

A resposta não demorou muito para vir e quem deu foi ninguém menos que Pelé. O eterno camisa 10 alfinetou os europeus em sua conta oficial no Twitter, relembrando do 2 a 0 na final da Copa do Mundo da Coreia e do Japão. "Boa sorte ao Brasil no jogo contra a Alemanha, hoje. Esse jogo me lembra Ronaldo ajudando a trazer a taça para casa em 2002", publicou Pelé.

Good luck to Brazil in their game against Germany today. This fixture reminds me of @Ronaldo helping to bring the trophy home in 2002! // Boa sorte ao Brasil no jogo contra a Alemanha hoje. Esse jogo me lembra Ronaldo ajudando a trazer a taça para casa em 2002! pic.twitter.com/8MrFiBixaw — Pelé (@Pele) 27 de março de 2018

Ambos os fatos aconteceram no dia do reencontro entre o Brasil e Alemanha. Às 15h45 (de Brasília), as equipes se enfrentam no estádio Olímpico de Berlim, no primeiro amistoso após o Mundial de 2014.