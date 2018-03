Alemanha convoca oito jogadores do 7 a 1 para amistoso contra o Brasil

Nesta sexta-feira a Federação Alemã de Futebol (DFB) divulgou a lista de convocados de sua seleção para os amistosos contra a Espanha e o Brasil. O técnico da equipe masculina, Joachim Löw relacionou 26 jogadores para as partidas - um a mais que os escolhidos por Tite. A Alemanha enfrenta a Espanha dia 23 de março e o Brasil no dia 27.

Nas partidas, a Alemanha terá oito remanescentes do título da Copa do Mundo de 2014 - consequentemente, da inesquecível vitória sobre o Brasil na semifinal da competição. São eles: Ginter, Hummels, Boateng, Ozil, Draxler, Khedira, Kroos e Muller. Os três últimos anotaram seus gols no 7 a 1. Kroos, inclusive, fez dois.

O comunicado emitido pela DFB sobre a convocação relembra que a Alemanha foi derrotada 12 vezes pelo Brasil em 22 jogos, registrando ainda cinco empates e cinco derrotas. No entanto, não deixa de lembrar o resultado da histórica conquista de 2014, na nossa casa.

Segundo Löw, Marco Reus não foi convocado para que tenha tempo para recuperar a confiança em ação pelo Borussia Dortmund. Em maio do ano passado o jogador passou por uma cirurgia no joelho direito, depois de ter se machucado na final da Copa da Alemanha. O meia-atacante tem um histórico de lesões graves: não participou da conquista da Copa do Mundo de 2014 nem da disputa da Eurocopa de 2016, na França.

O técnico comemorou a oportunidade de enfrentar seleções do nível do Brasil e da Espanha, e deixou claro que os resultados pouco importam. "Nestes jogos eu nem estou interessado nos resultados, que não valem nada além de prestígio. Eu quero ver como nossos objetivos estão sendo implantados. Tanto a Espanha quanto o Brasil poderão competir pelo título na Rússia", elogiou.