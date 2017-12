Alemão leva violenta joelhada de goleiro e precisará de cirurgia; assista

Durante o jogo entre Stuttgart e Wolfsburg, neste sábado, pelo Campeonato Alemão, um lance chamou muita atenção. Christian Gentner, capitão do time da casa, foi disputar uma bola com o goleiro adversário e acabou levando a pior, já que tomou uma joelhada no rosto e agora precisará passar por ao menos uma cirurgia para se recuperar.

Na hora do choque, a situação deixou todos os presentes ao estádio preocupados e, se não fosse o médico Raymond Best, o pior poderia ter acontecido, já que o jogador estava com a língua enrolada, impedindo sua respiração. Porém, o profissional realizou seu trabalho e Gentner foi retirado de maca e rapidamente encaminhado para um hospital.

Um dia depois, após ser melhor avaliado, houve a confirmação de algumas fraturas na parte inferior e lateral do olho, no nariz e no maxilar, o que só pode ser corrigido com um processo cirúrgico.