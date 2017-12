Nicolai Müller precisou de apenas oito minutos para marcar o primeiro gol do Hamburgo no Campeonato Alemão 2017/18, em jogo realizado neste sábado, 18. Mas, poucos minutos depois, o jogador teve de sair de campo. Isto porque ficou tão empolgado ao balançar as redes que saiu comemorando como um "helicóptero", trombou com a bandeirinha e acabou machucando o joelho.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão, mas pelo menos o gol garantiu a vitória de seu time contra o Augsburg por 1 a 0, na estreia da equipe pela Bundesliga.