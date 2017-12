Alex Silva admite malandragem contra o Palmeiras: 'rasguei a camisa'

O zagueiro Alex Silva, do Jorge Wilstermann, reconheceu ter tomado uma decisão estranha para ludibriar o árbitro da partida contra o Palmeiras, pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira. O defensor brasileiro de 32 anos, admitiu em entrevista ao fim da derrota por 1 a 0 no Alianz Parque ter rasgado a própria camisa de propósito para simular uma confusão com Mina, no segundo tempo.

"Ele tentou ser malandro, ficamos testa com testa. Mas eu também sei ser (malandro). Rasguei a minha própria camisa para ele tomar amarelo. Quando vi o bandeira falando com o juiz sobre uma possível cabeçada, virei e rasguei a camisa. Experiência de quem está jogando a quinta Libertadores", disse Alex Silva, ao final da partida.

No desentendimento entre os dois, os zagueiros discutiram e ao fim da conversa, Mina caiu e acusou o adversário de uma cabeçada. Para evitar o cartão vermelho, Alex Silva resolveu danificar o próprio uniforme. Apesar da confusão, o zagueiro do Palmeiras permaneceu em campo e foi o responsável pela vitória do seu time, ao marcar o único gol do jogo aos 50 minutos do segundo tempo.