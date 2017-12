Pato isola pênalti aos 42 do 2º tempo e perde chance de vencer time de Tevez

Em sua segunda partida pelo Tianjin Quanjian, Alexandre Pato poderia ter confirmado a vitória do clube sobre o Shanghai Shenhua, de Carlitos Tevez, com um pênalti nos minutos finais da partida. O brasileiro, porém, cobrou mal a penalidade e isolou, mandando a bola na arquibancada do estádio.

Giovanni Moreno, aos 30 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Shanghai, e o belga Axel Witsel, dez minutos depois, fez o gol de empate do Tianjin, clube que tem como treinador o ex-zagueiro italiano Fabio Cannavaro.

Após duas rodadas da Chinese Super League, o Shanghai Shenhua é o terceiro colocado, com quatro pontos, enquanto o Tianjin Quanjian é o 12º, com apenas um.