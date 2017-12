Alexandre Pato muda visual e até Neymar não perdoa: 'Está muito ridículo'

Alexandre Pato virou um dos assuntos mais comentados nesta quinta-feira, mas não foi por alguma novidade na sua carreira. Desta vez, o jogador publicou uma foto em seu perfil oficial no instagram para exibir o seu novo visual. Ele aparece com o cabelo mais longo e descolorido.

+ Não perdoa nem a mãe! Gabriel Jesus publica vídeo dando rolinhos em D. Vera

+ Redes sociais zoam Muralha por 'corrente', mas ela é completamente fake

+ Vinícius Jr. chega a Madri para conhecer o Real e assistir ao 'El Clásico'

A mudança rendeu até uma reação de Neymar nas redes sociais: "Tu só pode estar de sacanagem com esse cabelo né? Tá querendo irritar alguém? Tá muito ridículo", escreveu. O comentário do atacante repercutiu ainda mais o assunto. "Quem perdoa é Deus, Neymar não", disse um dos seguidores.

Além do craque do Barcelona, a internet não perdoou. Alguns compararam Alexandre Pato com a sua ex-namorada Fiorella Mattheis, outros começaram a chamar jogador de "Pato Vittar".

@resouza ✨ Uma publicação compartilhada por Pato (@pato) em 21 de Dez, 2017 às 2:22 PST

Alexandre Pato gasta mais de R$100.000 pra ficar parecido com Zezinho Kennedy pic.twitter.com/V8nN5mfgti — DesACREditados (@Des_ACREditados) 21 de dezembro de 2017

Que cabelo é esse do Alexandre Pato?? Jesuuiiissss que horror — Lukas (@spfclukaao) 2 de dezembro de 2017

A minha duvida é se o @AlexandrePato quer ser um Malfoy ou um Targaryen pic.twitter.com/xNqip9rohp — ROVERE, Marcus (@MarcusRovere) 21 de dezembro de 2017

alexandre pato nos trends ja pensei meu deus ta indo pra outro time como assim dai vou ver eh por causa do cabelo — mari (@hesnanes) 2 de dezembro de 2017

Pode ser que o novo cabelo melhore o futebol do Alexandre Pato — André Miola (@andremmiola) 3 de dezembro de 2017

ai tenho muita vontade de clarear o cabelo mas acho que eu ficaria esquisita igual tá o alexandre pato — jessica (@jooniexs) 5 de dezembro de 2017

o Neymar parece que não gostou muito do cabelo novo do pato pic.twitter.com/U6yY4U7tsM — thais (@thaisss) 21 de dezembro de 2017

Depois do Alexandre Pato anunciar que pintou o cabelo de loiro temos agora a versão Pato Vittar. — Diêgo Barbosa (@odiegobarbosa) 2 de dezembro de 2017

tentando decidir com jogador ta com cabelo mais ridiculo, alexandre pato ou griezmann misericordia — larissa (@flawmengo) 8 de dezembro de 2017

Mano do céu, cabelo do Alexandre Pato ta muito ridículo, parece ate que ele ta querendo se transformar num Sayajin! — Jéssika (@Jeessiks_) 21 de dezembro de 2017

Mais feio que o futebol do São Paulo só o cabelo do Pato kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — Non Sense São Paulo (@SPFC_NonSense) 21 de dezembro de 2017

Neymar zoando o cabelo do Pato e mesma coisa que alcione querer zoar a bunda da Anitta ???? pic.twitter.com/qJDJjp1GEu — E sou o Drogaas (@Duglaras) 21 de dezembro de 2017