Alexis Sánchez não reconhece Gündogan após jogo contra City: 'É juvenil?'

Um jogador da seleção alemã e com passagem pelo Borussia Dortmund, que atualmente veste a camisa do Manchester City, é uma total novidade para um dos principais atacantes do futebol mundial. Alexis Sánchez, que também atua no futebol inglês, mostrou que não conhece o meia Ilkay Gündogan, tido como um dos principais nomes do time alemão até a última temporada.

A revelação partiu de um vídeo que surgiu nesta segunda-feira, do registro dos túneis do estádio Etihad, que recebeu o clássico entre Manchester City e Arsenal, equipe do jogador chileno, no último dia 18. Após a partida, ele encontrou o goleiro rival Claudio Bravo, seu companheiro de seleção, e após um caloroso abraço, perguntou ao amigo: "Quem é o número 8? É um juvenil?"