Aliviado, Gabriel Jesus diz que não precisará de cirurgia no rosto

O atacante Gabriel Jesus revelou nesta quarta-feira que não vai precisar ser submetido a cirurgia para corrigir uma fratura em sua face, sofrida no amistoso diante da Argentina. Ele revelou ter passado por uma série de exames que o livraram da necessidade de ser operado.

"Ontem, passei por uma ressonância no rosto e uma bateria de exames, e as notícias são boas! Minha recuperação está indo muito bem e não vou precisar operar! Serei reavaliado em 15 dias, mas tudo indica que em três semanas eu já estarei de volta aos gramados! Muito obrigado a todos que enviaram mensagens, torceram, mandaram energias positivas e oraram por mim!", escreveu em sua página no Instagram.

Jesus se contundiu na derrota da seleção brasileira para a Argentina, na sexta-feira passada. Em um lance com seu colega de Manchester City, Otamendi, ele foi atingido pelo cotovelo do adversário e precisou ser substituído. No dia seguinte, exames confirmaram e fratura e o atacante foi cortado.

Com o fim da temporada europeia, Jesus terá as férias para se recuperar no Brasil e deve se reapresentar em plenas condições ao Manchester City. Nos próximos dias, ele passará por novos exames para estipular o período exato de afastamento dos gramados.