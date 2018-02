Aloísio Chulapa e mulher vão participar de reality show com casais

O ex-jogador de futebol Aloísio Chulapa e sua esposa Luisa Albuquerque vão participar em abril da próxima temporada do reality show Power Couple Brasil, da TV Record.

Durante o programa, que reunirá outros 10 casais de famosos e começa em abril, eles serão testados por sua afinidade e participarão de provas durante as semanas de confinamento.

O filho de Chico Anysio, Nizo Neto, também está confirmado no programa, com sua esposa Tatiana Presser. O programa será apresentado por Gugu Liberato.

Love amooooo ❤️❤️ @luisaalbu Uma publicação compartilhada por Aloisio Jose da Silva (@aloisiochulapa) em 3 de Fev, 2018 às 11:48 PST

Em 2016, o pugilista Popó também participou do reality com Emilene Juarez, mas o casal foi o primeiro a ser eliminado. O ex-jogador Túlio Maravilha estava na mesma edição com Cristiane Maravilha, mas também não chegou à final.