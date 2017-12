Aloísio e Leandro comemoram vitória do São Paulo: 'time gigante não cai'

Aloísio Chulapa e Leandro Guerreiro, que marcaram época no São Paulo nas conquistas dos títulos brasileiros de 2006 e 2007, comemoraram a boa vitória tricolor por 2 a 1 sobre o Santos, neste sábado, no Pacaembu, com uma rodada de cerveja - ou 'danone', como a bebida é chamada por Chulapa.

Leandro postou o vídeo da comemoração em sua conta no Instagram e legendou: "Time grande cai, gigante não. Se não tiver pauta pode me chamar para falar a verdade, não para fica com mimimi", escreveu, levando os seguidores à loucura. "Está eu e o Chula agora, tomando um 'danone' duplo e assistindo ao melhor do mundo".

A vitória do São Paulo distanciou a equipe da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - o time assumiu provisoriamente a 11ª colocação, com 40 pontos, e causou a demissão do técnco do Santos, Levir Culpi.