Alvo de jogadores do Inter, corintiano Neto volta a provocar: 'Time de Série B'

Logo após a confirmação da classificação do Internacional para as oitavas de final da Copa do Brasil, eliminando o Corinthians, os jogadores e torcedores do clube gaúcho escolheram o ex-jogador e hoje apresentador Neto, declaradamente corintiano, para tirar um sarro. E o jornalista não deixou barato. Através de seu Twitter, respondeu os desafetos e, de uma forma bastante irônica, se disse "triste".

"Estou triste porque esse ano não poderei enfrentar mais o Internacional. Infelizmente, não vamos poder enfrentar o Inter. Até porque temos 30 milhões de torcedores e o Inter tem quatro ou cinco", cutucou Neto, em vídeo divulgado em suas redes sociais. Perguntado sobre o porque das equipes não se enfrentaram mais em 2017, o apresentador gargalhou: "Porque o Inter disputa a Série B e o Corinthians, a Série A".

Horas mais tarde, durante o programa "Os Donos da Bola", da Band, Neto voltou a provocar o Inter: "O grande Inter do país é o Inter de Bebedouro, diga-se de passagem", disse, mencionando a tradicional equipe do interior paulista. "Tem que mostrar camisa de time grande, também, do Inter de Bebedouro. Parabéns a vocês todos que me mandaram a camisa. Um grande time, que tem uma grande torcida", disse. E ele não parou por aí: "E parabéns ao Inter que classificou ontem, o Inter de Porto Alegre, que se classificou graças ao roubo que aconteceu no primeiro jogo", completou, fazendo referência a um possível pênalti cometido por Ortiz em Romero no primeiro jogo.

Para finalizar, ao som do hino do Corinthians, Neto voltou a fazer referência ao jogo desta quarta: "Um time que tem mais de 30 milhões de torcedores tem que ser respeitado".