Alvo na Europa, ex-zagueiro do São Paulo 'imortaliza' luta contra o racismo

Atuando na Europa há dois anos, Paulo Miranda provavelmente viveu seu dia mais triste desde que se mudou para a Áustria no último mês, quando, em um jogo da Liga Europa, foi alvo de injúria racial de torcedores adversários. Para mostrar que aquele tipo de situação não vai lhe afetar, o ex-zagueiro do São Paulo decidiu fazer uma tatuagem com os dizeres "Against Racism", que, em português, significa "Contra o Racismo".

O processo da tatuagem foi acompanhado por seu time, o Red Bull Salzburg, que utilizou suas redes sociais para mostrar a luta do atleta e de todo o clube contra esse tipo de insulto.

#Miranda:'Every Tattoo means something special to me. I got this one, because for the 1st time in life I really was confronted with Racism.' — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) 6 de setembro de 2017