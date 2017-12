Ameaça de bomba faz jogo de futebol na Costa Rica ser suspenso

O jogo entre Saprissa e Grecia, pela sétima rodada do Torneio Apertura do Campeonato Costa-Riquenho, foi suspenso neste domingo por causa de uma ameaça de bomba no estádio Ricardo Saprissa, que recebia cerca de 13 mil pessoas. O local teve que ser vistoriado por cerca de uma hora por policiais, mas deois confuirmou-se que se tratava de um alarme falso.

A paralisação do duelo aconteceu aos 35 minutos do segundo tempo, quando o Saprissa, vice-líder da competição, atrás do Herediano, goleava o Grecia por 6 a 1. Após o árbitro Keylor Herrera ser avisado do alerta, que surgiu a partir de uma denúncia anônima, o estádio foi totalmente esvaziado em poucos minutos.

O governo da Costa Rica já anunciou que realizará investigação para identificar o responsável pelo falso alarme, o que já configura crime, de acordo com a legislação local.