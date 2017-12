América-MG provoca Internacional e Renata Fan após conquista da Série B

Vinte anos depois de conquistá-la pela última vez, o América-MG voltou a comemorar o título da Série B do Campeonato Brasileiro, deixando para trás o Internacional, que terminou no segundo lugar na tabela de classificação, com 71 pontos, dois a menos do que o clube mineiro.

Após a vitória, o América-MG usou suas redes sociais para comemorar a vitória, mas também provocar o principal rival na disputa pelo título. Uma das fotos aparece a taça com a legenda "Meu crush". Outra imagem lembra a ultrapassagem de Michael Schumacher em cima de Rubens Barrichello, eternizada na voz de Cléber Machado: "Hoje, não... Hoje sim". Os jogadores publicaram selfie e sobrou até para apresentadora Renata Fan, torcedora fanática do Internacional.