Americano de 12 anos do Bayern de Munique impressiona pela habilidade

Jack Panayotou joga no Global Premier Soccer, equipe norte-americana filiada ao Bayern de Munique, que possui mais de 55 mil jogadores em 11 estados do país. A parceria envolve intercâmbio de treinadores e jogadores da GPS para Munique.

Panayotou, de apenas 12 anos, é um dos principais destaque dessa parceria e já viajou duas vezes para a cidade alemã, para fazer treinamentos na academia do clube e recebeu muito elogios dos treinadores do time europeu. Com a qualidade que demonstra nas imagens, o jovem jogador tem um futuro promissor, quem sabe possa até vestir a camisa da equipe principal do gigante alemão.

The footwork tekkers on Jack He's a @FCBayernUS Player! Tell your kids to get practicing!

(Via: GPS Soccer Assassins) pic.twitter.com/duwxy7JXcW — Match of the Day mag (@MOTDmag) 7 de março de 2017