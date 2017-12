Amigos? Neymar e Semedo selam a paz após vitória do Barça no Real Madrid

A discussão e a troca de empurrões entre Neymar e Semedo no treino do Barcelona na semana passada, nos Estados Unidos, parece ter sido esquecida entre os dois. Aparentemente, o brasileiro e o português selaram a paz.

Ontem à noite, na vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid, em um amistoso realizado em Miami, os dois se abraçaram e sorriram. As imagens foram gravadas pela rede de esportes Deportes Cuatro.

Neymar viajou para a China após o jogo, mas pode fazer uma parada no caminho para acertar os últimos detalhes de sua transferência para o PSG. Antes e após o jogo, o craque evitou comentar o assunto.

Antes de fugir dos jornalistas, ao fim da partida, Neymar cumprimentou jogadores do Real Madrid e até trocou de camisa com o zagueiro Sergio Ramos. "Nós temos uma relação muito boa. Troquei camisa com ele e espero que seja a última pelo Barcelona", disse o jogador espanhol, em entrevista ao jornal Marca.