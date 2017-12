Amistoso de Ronaldinho em BH tem ingressos de R$ 2 mil e moedas especiais

O torcedor que quiser acompanhar o amistoso entre os Amigos de Ronaldinho Gaúcho e os Amigos do Penta (ex-jogadores da seleção brasileira que venceram a Copa de 2002), neste domingo, no camarote do Mineirão, em Belo Horizonte, vai desembolsar R$ 2 mil - o valor da entrada mais cara.

O ingresso mais barato custa R$ 50 - e há ainda opções de R$ 60 a R$ 1.800. As entradas estão à venda no site da Futebol Card.

O jogo é apelidado de "Game of Dreams" e a renda será destinada a entidades filantrópicas. A partida terá até mesmo a venda de uma lembrança especial: moedas douradas com a figura do craque e com inscrições alusivas à partida, no verso. As moedas poderão ser adquiridas no Mineirão, por um valor não revelado.

Ronaldinho ainda não se aposentou, mas não joga profissionalmente desde 2015. "A magia, as canetas e a resenha estão garantidas!", escreveu o craque em seu Instagram.