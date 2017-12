Amistoso entre França e Inglaterra tem homenagem às vítimas de atentados

O amistoso entre França e Inglaterra disputado nesta terça-feira no Stade de France, em Saint-Denis, teve homenagens aos 30 mortos nos recentes ataques terroristas realizados em Manchester e Londres. Antes da bola rolar, a orquestra da Guarda Republicana do país executou a música "Don't Look Back In Anger", da banda britânica Oasis, que se tornou um símbolo após o primeiro ataque, em 22 de maio, durante o show da cantora norte-americana Ariana Grande.

Torcedores cantaram juntos, enquanto a bandeira dos dois países se unia no centro do campo. A partida contou ainda com a presença do presidente da França, Emmanuel Macron, e da premier britânica, Theresa May.

No atentado de Manchester, 22 pessoas morreram e 119 tiveram algum tipo de ferimento. No dia 3 de junho, a ação violenta aconteceu em Londres, em que oito pessoas perderam a vida e 48 acabaram se ferindo.

A partida terminou com a vitória da França por 3 a 2, apesar de jogar quase o segundo tempo inteiro com um a menos, após a expulsão do zagueiro Varane.