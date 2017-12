Amor à camisa? Zagueiro faz tatuagem com símbolo de torcida do Corinthians

O zagueiro Balbuena parece estar mesmo à vontade no Corinthians. Chamaxo de xerife pela torcida do clube, o paraguaio acaba de fazer uma tatuagem em suas costas de um gavião, símbolo da Gaviões da Fiel, maior torcida organizada do time.

A obra de arte foi feita por Adão Rosa, do mesmo estúdio responsável pela nova tatuagem de Gabriel Jesus. Ele até mesmo postou no Instagram a imagem e, nos comentários, Balbuena agradeceu: "Você é fera, irmão, valeu mesmo".

2° sessão no meu mano @fbalbuenito a muralha do timão Orçamentos WhatsApp (13) 99749-3617 Uma publicação compartilhada por Adao Rosa Tattoo Artist ⚓️ C/S (@adaorosatattoo) em Jul 4, 2017 às 5:16 PDT

Contratado em 2016, o zagueiro é um dos destaques do Corinthians na atual temporada. Ele vem sendo chamado de xerife, muito por conta da sua forma de comemorar gols, em que faz uma continência.