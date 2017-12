Ancelotti diz que Ronaldo era um fenômeno 'mesmo com 100kg'

Carlo Ancelotti já treinou os três principais "Ronaldos" do mundo do futebol: o Gaúcho, o Fenômeno e o Cristiano. E o técnico italiano falou justamente sobre estes dois últimos em sua entrevista ao jornal espanhol AS, publicada nesta quarta-feira.

Sobre Cristiano Ronaldo, Ancelotti disse que ele "ainda pode ganhar a Bola de Ouro nos próximos dois ou três anos". Ainda segundo o atual treinador do Bayern de Munique, "muitos acreditam que estamos na 'Era Messi', mas também estamos na 'Era Cristiano'. A competência dos dois tem melhorado. Messi é melhor porque tem Cristiano e Cristiano é melhor porque tem Messi."

O técnico esteve à frente do Milan entre as temporadas de 2001/02 e 2008/09, sendo que em 2006/07 e 2007/08 comandou Ronaldo Fenômeno. Perguntado se o brasileiro pôde ser o que Cristiano e Messi são agora, Ancelotti respondeu: "Ele era um fenômeno. Mesmo com 100kg, era um fenômeno autêntico."