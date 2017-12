Anderson Silva pede Drogba no Timão; Neto prefere destaque da Copinha

A contratação de Didier Drogba pelo Corinthians continua dividindo opiniões. Corintiano assumido, o lutador Anderson Silva conversou com a imprensa na tarde desta quinta-feira, e mostrou-se favorável à chegada do atacante de 38 anos.

"Eu acho que o Corinthians devia contratar logo ele. Eu sou corintiano, tenho relação ótima com o clube e acho que eles deveriam contratar logo. O Corinthians ganhou a Copinha agora, está em uma fase muito boa, acho que é uma boa aquisição", disse Spider ao Combate.

Citando também a Copinha, Neto disse na abertura do seu programa "Os Donos da Bola", que o clube prefere investir milhões em jogadores rodados e esquece os talentos da base. Aproveitando a presença do atacante Carlinhos, um dos destaques da campanha vitoriosa do Timão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o apresentador criticou a diretoria alvinegra pelo empenho na contratação do veterano jogador.

"Não precisa contratar um centroavante de 38 anos (que fará 39 em março), o Drogba, que treina quinta-feira para jogar no domingo e ganhar R$ 6 milhões se tem um jogador como o Carlinhos. Não é possível que as pessoas que comandam o Corinthians não tenham essa competência, não é possível que isso vá acontecer”, desabafou.