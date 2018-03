André Gomes fala sobre má fase no Barcelona: 'Tenho vergonha de sair na rua'

A revelação do Valencia, André Gomes, fez uma revelação rara no meio futebolístico. Em entrevista a revista espanhola Panenka o português abriu o coração. Disse que vem vivendo um inferno por estar passando por muita pressão, além de admitir que, mais de uma vez, não quis sair de casa por vergonha.

"Já me aconteceu, em mais do que uma ocasião, não querer sair de casa, porque as pessoas podem me olhar de lado. Ter medo de sair de casa por sentir vergonha", contou. Ainda, André também falou sobre o incômodo que ele sente quando as pessoas dizem que ele consegue fazer as coisas bem. "Então, por que não faço assim?”, questionou.

Contra o Atlético de Madrid o atleta foi vaiado no Camp Nou. Há tempos a torcida do Barcelona não vaiava alguém, ainda mais com o time ganhando e liderando o campeonato.

O jogador de 24 anos chegou ao Barcelona em 2016 após se destacar na vitoriosa campanha da Euro da França com o Valencia. Por ainda não ter correspondido as altas expectativas, o meio campista reconhece que está rendendo abaixo do esperado.

"Não me sinto bem em campo, não estou desfrutando. Os primeiros seis meses correram bem, mas depois as coisas mudaram. Talvez a palavra não seja a mais precisa, mas tornou-se um pouco num inferno, porque comecei a ter mais pressão. Eu convivo bem com a pressão, só não convivo bem é com a pressão em mim mesmo", admitiu.