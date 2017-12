André Rizek reclama de clubes que não enviaram gols do 'Atletiba do YouTube'

Depois de uma polêmica que acabou provocando o adiamento do clássico marcado para acontecer inicialmente no último dia 19 de fevereiro, o Atlético-PR venceu o Coritiba por 2 a 0, na noite de quarta-feira, na Arena da Baixada. Sem um acordo com as emissoras de televisão, os clubes optaram por transmitir a partida pela internet. Na manhã desta quinta-feira, o Sportv repercutiu o jogo durante o programa "Redação", mas sem mostrar os gols, o que irritou alguns telespectadores.

Ao ser questionado sobre a falta dos gols pelo Twitter, o apresentador André Rizek foi áspero na resposta. "Você quer que a gente roube uma imagem que não é nossa?". Segundo Rizek, o Atlético-PR enviou três minutos de imagens, sem os gols. E por causa disso, o programa noticiou o clássico dessa forma. "Infelizmente é assim que alguns clubes trabalham no Brasil. As imagens estão na internet e não podemos exibir", disse.

O clássico remarcado para esta quarta-feira contou com um público de 18.608 torcedores, sendo que o triunfo levou o Atlético ao oitavo lugar do Paranaense, com seis pontos, enquanto o Coritiba vem logo à frente, em sétimo, com sete. O Paraná, com 12 pontos, é o líder isolado.