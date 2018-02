Aniversariante, Bebeto recebe homenagens de jogadores e ex-clubes

Bebeto completa 54 anos nesta sexta-feira. O ex-jogador, que marcou história com a camisa seleção brasileira, recebeu homenagens de atletas, ex-clubes e até da CBF.

+ Com trilha de novela, Denílson tira cavanhaque ao vivo e internet não perdoa

+ Puma responde palmeirenses e anima a torcida no Twitter; acompanhe

+ Empresário é condenado por roubar esposa para comprar time inglês

Em sua carreira, Bebeto marcou 384 gols em 708 jogos. Pela seleção ele chegou a balançar as redes 40 vezes e foi um os principais personagens treta mundial com a camisa verde e amarela em 1994. Entre as homenagens está a de Romário, com quem fez a dupla de atacantes pela seleção.

Bebeto chegou a virar treinador após sua aposentadoria e hoje é deputado do Rio de Janeiro.

Confira as homenagens:

Hora de conhecer melhor o aniversariante do dia. Confira o Dois Toques com o craque Bebeto! ⚽️ pic.twitter.com/HJOKjzy5aE — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 16 de fevereiro de 2018

Obrigado, Deus, pelos irmãos que o Senhor me deu através do futebol. Feliz aniversário, @bebeto7 ! Um dos maiores craques com quem joguei e uma das melhores pessoas que já conheci. Que Deus te abençoe sempre, tudo de imensamente bom, Irmão. Abração pic.twitter.com/szzWU2yo1h — Ricardo Rocha (@RicardoRocha94) 16 de fevereiro de 2018

Hoje é dia de dar os parabéns para o craque Bebeto! Bicampeão brasileiro (1983 e 1987), campeão carioca (1986), 307 jogos e 152 com o Manto Sagrado. Parabéns! pic.twitter.com/akJ5mN1RMp — Flamengo (@Flamengo) 16 de fevereiro de 2018