Aniversariante, Marta recebe homenagens do Santos e da CBF

Marta completa 32 anos de idade nesta segunda-feira. A jogadora, eleita cinco vezes a melhor do mundo, recebeu homenagens especiais do Santos e da CBF.

"Hoje é dia de festa na realeza do futebol! Marta completa mais um ano de vida. Parabéns, craque", escreveu o perfil oficial da CBF no Twitter. Além desta publicação, a entidade compartilhou vídeos, imagens e outras mensagens para a jogadora.

Já o Santos, relembrou a época em que Marta vestiu a camisa alvinegra: "O time do Rei teve a honra de ser defendido pela Rainha! Parabéns pelos 32 anos, Marta!", publicou.

Veja as homenagens:

O time do Rei teve a honra de ser defendido pela Rainha! Parabéns pelos 32 anos, Marta! ?? pic.twitter.com/sYGy9ZTxCL — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 19 de fevereiro de 2018

Hoje é dia de festa na realeza do futebol! Marta completa mais um ano de vida. Parabéns, craque! #SeleçãoFeminina pic.twitter.com/yy2XM3K0rv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 19 de fevereiro de 2018

São anos inspirando as meninas apaixonadas por futebol no país inteiro! Palmas para a Rainha Marta pelo aniversário e por tudo que ela já fez pela a #Seleção ! ??????????? pic.twitter.com/lcudcZRdWs — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 19 de fevereiro de 2018

O dia que Marta marcou 5 gols com a camisa da #Seleção ! Apenas mais uma forma que a Rainha escreveu o nome na história da Amarelinha. Feliz aniversário! ??????? pic.twitter.com/78cT3oKj4u — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 19 de fevereiro de 2018

PRIVILÉGIO! No aniversário da nossa rainha Marta, só podemos agradecer aos deuses do futebol por deixarem a maior jogadora de todos os tempos aqui no #Brasil! ???? pic.twitter.com/5mEic0t9Z2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 19 de fevereiro de 2018