'Anjo da Chapecoense' conhece James Rodríguez em visita ao Real Madrid

Johan Alexis Ramírez Castro, garoto colombiano que ajudou no resgate das vítimas da Chapecoense, visitou o Real Madrid e conheceu seu compatriota James Rodríguez. O número 10 da equipe espanhola entregou uma camisa autografada e posou para fotografias antes dos treinamentos.

"James representa todos os colombianos. É uma grande emoção e algo muito bonito para mim. Essa camisa é um presente muito bonito que vou ter por toda minha vida, é um prazer para mim", disse Johan ao site oficial do clube.

Essa não é a primeira homenagem que o pequeno herói recebeu desde o fatídico 29 de novembro de 2016. Depois de receber homenagens do governo brasileiro e colombiano por ajuda no resgate do acidente aéreo, o garoto e sua família ganharam uma nova casa, construída por uma entidade local. A moradia é verde clara, cor do uniforme da Chapecoense.