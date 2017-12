Mapa interativo mostra todos os estádios das eliminatórias da Copa; veja

Um anônimo, possivelmente fã (e muito fã) de futebol produziu e publicou na rede social Reddit um mapa interativo bem bonito, com a localização de todos os estádios que foram utilizados para jogos das eliminatórias da Copa da Rússia, em todo o mundo.

O mapa é baseado na ferramenta Google Maps, e permite que se dê o zoom em qualquer região. Clicando em qualquer uma das bolinhas - são dezenas, de acordo com a cor da confederação da respectiva região - abre-se uma janela com informações: o nome do campo, a cidade/localização, o número de vezes em que o estádio em questão foi usado para partidas das eliminatórias e, de quebra, os resultados de todos os jogos.

Confira o mapa: