'Anônimo', Gabriel Jesus anda sem ser reconhecido pelas ruas de Manchester

Apesar de ser um dos destaques do Manchester City na segunda metade da temporada, o brasileiro Gabriel Jesus parece que ainda não é uma grande celebridade na Inglaterra.

Nesta quinta-feira, o jornal britânico Daily Mail publicou uma série de fotos em que o jogador de 20 anos aparece andando tranquilamente entre a torcida do Celta de Vigo sem ser incomodado. Os fãs do time espanhol estão na cidade para a segunda partida semifinal da Liga Europa contra o Manchester United.

Nas fotos, Jesus aparece ao lado de dois amigos com sacolas de lojas, onde provavelmente fizeram algumas compras.

