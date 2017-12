Antes de dérbi, Alexandre Frota pede paz nos estádios, mas paga mico

No ano do centenário do dérbi, Corinthians e Palmeiras fazem no próximo domingo, 5, um dos mais importantes clássicos dos últimos. Justamente pela rivalidade entre as duas torcidas, Alexandre Frota gravou um vídeo em sua conta no Twitter para pedir a paz entre corintianos e palmeirenses, e cometeu uma baita gafe.

“No próximo domingo, dia 5 de novembro, em Itaquera, acontece o grande clássico: Corinthians x Palmeiras. Eu peço às duas torcidas muita paz no estádio. Milhares de torcedores corintianos, famílias corintianas, famílias palmeirenses, torcedores palmeirenses, estarão lá torcendo pros seus times, e eu conto com vocês. Paz. Futebol é dentro do campo. A gente se vê lá. Corinthians x Palmeiras. Valeu!”, declarou.

O detalhe é que, desde abril do ano passado, todos os clássicos no Estado são disputados com torcida única. A medida veio após a morte de um corintiano horas antes de um clássico justamente contra o Palmeiras, em 3 de abril, válido pela 14ª rodada do Campeonato Paulista.

Os seguidores de Frota não perdoaram a gafe e o enviaram diversos comentários. Devido à reação, o ator não apenas apagou o vídeo, como, até a publicação da nota, bloqueou sua conta na rede social, permitindo somente que seus seguidores vejam suas menagens.

Também nesta terça-feira, 31, o juiz Bruno Arthur Mazza Vaccari Machado Manfrenatti, da 55ª Vara Cível, do Rio, mandou o ator Alexandre Frota apagar as "imagens/publicações/postagens", em 48 horas, que imputem atos de pedofilia ao cantor Caetano Veloso. O magistrado estabeleceu uma multa diária de R$ 10 mil caso não haja o cumprimento da decisão, conforme publicado pelo Estado.

Em sua rede social, Alexandre Frota fez acusações contra o cantor que, aos 40 anos, conheceu Paula Lavigne, então com 13, sua atual mulher.