Antes de enfrentar o Chile, Neymar realiza sonho de pequena fã com doença rara

Um dia antes da seleção brasileira enfrentar o Chile, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, Neymar realizou o sonho de uma pequena e especial fã sua.

Em hotel de São Paulo, onde o elenco brasileiro está concentrado, o camisa 10 da seleção e do Paris Saint-Germain se encontrou com Ana Clara, sua fã que nasceu com progeria, também conhecida como síndrome de Hutchinson-Gilford. A doença, que não tem cura, é rara e causa o envelhecimento precoce.

“Sonhe o quanto puder, realize sempre. Desistir jamais” Ana clara Uma publicação compartilhada por Nj neymarjr (@neymarjr) em Out 9, 2017 às 8:32 PDT

+ Possíveis camisas da Copa do Mundo de 2018 vazam nas redes sociais

+ Site especializado vaza possível camisa da seleção para Copa da Rússia

Em sua conta no Instagram, e também no Stories, o jogador publicou vídeos e fotos ao lado da menina. "'Sonhe o quanto puder, realize sempre. Desistir jamais', Ana clara", citou Neymar na legenda dos posts.

Natural de Minas Gerais, Ana Clara publicou há algumas semanas um vídeo declarando seu amor pelo jogador e revelando que seu maior sonho era conhecer o atacante. Por meio de suas redes sociais, Neymar também gravou um vídeo, respondendo à menina e a garantindo que seu desejo seria realizado.