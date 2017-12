Antes de estrear no City, Gabriel Jesus curte neve de Manchester com amigos

Gabriel Jesus ainda não está com a documentação completamente regularizada no Manchester City. Mas, enquanto não é apresentado oficialmente pelo time de Pep Guaridola, o ex-atacante do Palmeiras curte com os amigos a neve que cai na cidade inglesa.

O técnico espanhol revelou nesta semana o desejo de deixar o jogador pelo menos no banco na partida deste domingo, diante do Everton, em Liverpool. No entanto, o prazo para que ele seja inscrito e esteja liberado para atuar termina nesta sexta-feira. Caso não vá ao Goodison Park, Gabriel Jesus deverá ser incluído no elenco da partida seguinte, em 21 da janeiro, contra o Tottenham, no Etihad Stadium.