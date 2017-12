Antes de estrear pelo PSG, Mbappé ganha projeções em prédios de Paris

O Paris Saint-Germain mostrou mais uma vez que sabe promover seus astros como poucos. Depois de projetar o nome de Neymar na Torre Eiffel, o clube parisiense divulgou nesta quinta-feira fotos de prédios em Paris iluminados com projeções do francês Kylian Mbappé.

O reforço de 18 anos chegou por empréstimo até o final da temporada, em expediente utilizado pelo PSG para lidar com as regras de Fair-Play Financeiro da Uefa. Mas Mbappé será adquirido após esse período por 180 milhões de euros (aproximadamente R$ 670 milhões), o que deixará o clube com os dois jogadores mais caros do mundo, pois pagou 222 milhões de euros (R$ 826 milhões) ao Barcelona por Neymar.

Ao lado do brasileiro, Mbappé entrou em campo pela primeira vez com a camisa do PSG em jogo contra o lanterna Metz, nesta sexta-feira. E, logo em sua partida partida, o atacante já deixou sua marca, fazendo o segundo gol do clube. Cavani (2 gols), Neymar e Lucas Moura também marcaram na vitória por 5 a 1, do atual líder do Campeonato Francês.