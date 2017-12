Antes de homenagem em Nápoles, Maradona mostra categoria ao tomar drinque

Maradona é uma lenda não apenas pela habilidade dentro de campo, mas por sua irreverência fora dos gramados também. Nesta terça-feira, o craque argentino viajou para Nápoles onde será homenageado e durante o voo mostrou como gosta de tomar um drinque.

No vídeo publicado por Juan Pablo Méndez, jornalista do "Olé", Maradona aparece equilibrando o copo no braço antes de virar a dose de uma só vez.

Na cidade italiana, a lenda argentina de 56 anos será o protagonista de uma festa organizada pela Câmara Municipal na conhecida Piazza del Plebiscito, para comemorar o 30º aniversário do primeiro campeonato conquistado pelo Napoli.