Antes das Eliminatórias, craques da seleção curtem lancha com David Brazil

O Brasil joga pelas Eliminatórias Sul-Americanas na próxima quinta-feira, 31, contra o Equador, na Arena do Grêmio. Para descansar e aproveitar uma rápida folga antes de se apresentarem aos treinos comandados por Tite, Neymar, Daniel Alves e Thiago Silva curtiram um passeio de lancha com o apresentador David Brazil e o jogador de vôlei Bruninho.

Também estava na embaração o pai de Neymar, a quem David Brazil declarou seu amor: "Quero ser a sua namorada. O dono da p***a toda é ele, c*****o"

Não é a primeira vez que Brazil posta fotos com os jogadores. Desde a Copa de 2014, postagens com os selecionados da equipe são frequentes.

Nas Eliminatórias, a seleção brasileira lidera com folga e já está classificada para a Copa de 2018, na Rússia. O Brasil está na primeira colocação, com 33 pontos, nove à frente da Colômbia, na segunda posição, com 24. O Equador, próximo adversário, é o sexto, com 20, dois atrás da Argentina, última na zona de classificação para o próximo mundial.

