'Antis' aproveitam para zoar palmeirenses após empate com o Cruzeiro

Um pouco mais aliviada, a torcida do Corinthians - e os anti-palmeirenses - aproveitaram para zoar o alviverde e seus torcedores após o empate por 2 a 2 com o Cruzeiro, que deixou a equipe paulista a cinco pontos do líder do Campeonato Brasileiro.

Não que a situação do Corinthians seja confortável ou o Palmeiras ainda não possa brigar pelo título, mas obviamente os memes já apareciam logo após o apito final.

+ Neto perde a linha com má fase do Corinthians e critica atletas e Fábio Carille

+ 'É TETRA!' Relembre os principais bordões de Galvão Bueno

+ Lutadores criticam postura de Colby Covington no UFC e prometem vingança

Confira:

Corinthians perdeu / Mas o Palmeiras empatou. pic.twitter.com/f54SOFWhmN — Jack Canalha (@JackCanalha) 31 de outubro de 2017

Quer dizer que o Palmeiras achava que ia roubar a liderança do Corinthians no fim de semana? pic.twitter.com/cJUUGIGvIV — Humor Esportivo (@Humor_Esportivo) 30 de outubro de 2017

"O Palmeiras só depende dele para ser campeão" pic.twitter.com/64ZYcLd1ui — PARA SEMPRE 77 (@parasempre77) 31 de outubro de 2017

O Palmeiras tentou tanto atropelar o Cruzeiro que bateu em um poste, e ficou empatado no asfalto. Cadê o o Palmeiras @muller7oficial ? pic.twitter.com/UXkoaX1f3l — Roncacci (@Roncacci) 31 de outubro de 2017