Ao elogiar Gabriel Jesus, Guardiola compara brasileiro a uma melancia

Pep Guardiola utilizou uma metáfora um tanto fora do usual para expor a sua satisfação com o desempenho de Gabriel Jesus no time. Durante uma coletiva de imprensa nessa quarta-feira, 1º, o treinador do Manchester City disse que o jogador brasileiro é como uma "melancia".

"Você nunca sabe. É como uma melancia. Você tem que abrir para ver se está boa ou não. A perspectiva era boa. Jesus é um batalhador com instinto de fazer gol", explicou.

O técnico espanhol também elogiou a ambição do ex-atacante do Palmeiras: "Ele deseja se tornar alguém no mundo do futebol, e vamos nos esforçar que ele faça tudo isso pela gente."

Na quarta-feira, 1º, o City venceu o West Ham na Premier League pelo placar de 4 x 0. O time está em quinto lugar no campeonato após 23 partidas, ficando dez pontos atrás do líder Chelsea. As informações são da agência Reuters. Confira mais detalhes sobre a partida no Estadão.