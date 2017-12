Ao estilo Floyd Mayweather, atacante do Botafogo posa com maço de dinheiro

Sassá não cansa de se envolver em polêmicas. O atacante do Botafogo, que, durante o jogo contra o Grêmio, trocou empurrões com Airton e causou a expulsão do colega de time, mostrou que suas férias vão ser boas, ao postar nas redes sociais uma foto com um maço de dinheiro após a vitória e a confirmação de que o clube carioca disputará a Libertadores em 2017.

A atitude de Sassá, apelidado de 'Sassálotelli', em referência ao polêmico atacante italiano Mario Balotelli, lembrou em muito o que faz Floyd Mayweather, lenda do boxe que se aposentou recentemente e é um dos atletas mais bem pagos de todos os tempos e que constantemente utiliza suas redes sociais para esbanjar os milhões de dólares que recebe.