Ao estilo futebol de areia, meia inglês marca golaço na 2ª divisão inglesa

Bicampeão da Liga dos Campeões, o Nottingham Forest voltou a ser destaque na mídia mundial. Atualmente disputando a segunda divisão inglesa, onde briga para não cair para a terceirona, a equipe protagonizou um dos lances mais bonitos do final de semana. Isso graças a Ben Osborn, que, em uma jogada muito mais comum no futebol de areia do que no de campo, marcou um belo gol de falta. Depois da ajeitada de um companheiro de time, ele levantou a bola e, sem deixá-la cair, acertou um lindo chute com o peito do pé no ângulo do goleiro Fabian Giefer, do Bristol City.

Além de deixar a torcida presente ao estádio maluca e em êxtase com o gol digno de Prêmio Puskás, o arqueiro adversário pareceu não acreditar com a precisão de Osborn, de apenas 22 anos.

Veja o vídeo: