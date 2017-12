Ao Fantástico, Romário explica sobre cirurgia e sua perda de peso

Neste domingo, Romário explicou pela primeira vez a cirurgia a que foi submetido e que causou polêmica nas redes sociais devido à mudança brusca sua aparência. O "Baixinho" confirmou que realizou uma interposição ileal e que fez isso para controlar a diabetes.

"Eu estou com 51 anos hoje e posso dizer que nunca estive tão bem. Há dois meses, fiz uma cirurgia e estou bastante saudável e ao contrário do que falam, eu estou muito feliz. Quando eu fiz a operação, estava pesando 78, 79kg. E hoje eu estou com uns 68kg. Perdi uns 15 quilos nos primeiros dias de cirurgia. E o objetivo da operação não é deixar magro, é controlar a diabetes", respondeu o atacante do tetra ao Fantástico, neste domingo.

"Eu descobri há seis anos que tinha diabetes e, a princípio, era tudo controlado. Mas nos últimos cinco meses, ela aumentou, deu picos. E no dia da minha cirurgia variava muito. Cheguei a tomar remédios, mas nos últimos meses deu pico e não conseguia abaixar. Eu comia algumas coisas que para diabético não é nada positivo, especialmente doce. Sou apaixonado por doce, especialmente uma torta de limão."