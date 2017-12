Ao lado de atriz, Piqué participa de curso em Harvard, nos EUA

Com o fim da temporada europeia, Gerard Piqué, do Barcelona, agora está focado em outro ramo, mas ligado ao futebol. O zagueiro catalão participa, desde a última quarta-feira, 31, do curso de MBA "Negócios de Entretenimento, Mídia e Esportes", na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.

A administração da escola publicou uma foto do jogador na sala de aula ao lado de seus ilustres colegas, como a atriz Katie Holmes e os jogadores CJ McCollum, do Portland Trail Blazers, da NBA; Jamie Heaslip, do Leinster, de rúgbi; e Rashean Mathis, ex-NFL.

Com previsão de encerramento neste sábado, 3, o curso contará com aulas ministradas por Sir Alex Ferguson, ex-técnico do Manchester United por 26 anos, aposentado em 2013. O custo total do programa é de US$ 9,250 (R$ 29,862), de acordo com o site da universidade.

"Apropriado para aqueles na indústria do talento, incluindo atletas profissionais, músicos, e atores, bem como agentes, gerentes e outros representantes", o curso "examina como efetivamente lançar e gerenciar produtos e portfólios, administrar e comercializar talento, e responder e aproveitar os avanços na tecnologia digital", como citado na página oficial do programa.

Em turmas anteriores, o curso também recebeu o rapper LL Cool J, os jogadores da NBA Chris Paul e Pau Gasol e o ator Chaning Tatum.