Ao lado de Ronald, Fenômeno mostra habilidades no basquete

Depois de se aposentar do futebol, Ronaldo Nazário já foi visto praticando diversos esportes. Entre os preferidos do eterno camisa 9 estão golfe, tênis e pôquer. E na manhã desta quinta-feira, o "Fenômeno" publicou no Instagram Stories uma sequência de vídeos nos quais arrisca alguns arremessos em um garrafão de basquete, ao lado do filho mais velho, Ronald.

A dupla mostrou ter bom aproveitamento, já que apenas um dos oito chutes tentados não entrou na cesta.