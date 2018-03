Ao lado de Zé Roberto, técnico do Bayern posa com a camisa do Palmeiras

O ex-jogador Zé Roberto, atual assessor técnico do Palmeiras, visitou um dos seus antigos clubes nesta sexta-feira. Na Alemanha para cumprir compromissos, o dirigente aproveitou para matar a saudade do Bayern de Munique.

Um registro da visita foi feito pelo próprio clube, que usou o seu perfil oficial no Twitter para divulgar uma foto de Zé Roberto ao lado do técnico Jupp Heynckes, que foi seu comandante no Real Madrid. Na imagem, o treinador aparece segurando uma camisa do Palmeiras com o seu nome.

Além de Heynckes, Zé Roberto também tirou foto com os laterais David Alaba e Rafinha. Os ídolos Uli Hoeness e Karl-Heinz Rummenigge também marcaram presença. Na visita, o ex-jogador passou pelos centros de treinamentos do time profissional e o das categorias de base.

Veja as imagens: